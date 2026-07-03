Balçova Belediye Başkanı, adli kontrol kararının ardından görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 21:54 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yiğit hakkında “rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından 28 Haziran 2026 tarihinde konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
GEÇİCİ TEDBİR OLARAK UZAKLAŞTIRILDI
Açıklamada, söz konusu kararın ardından Onur Yiğit’in Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
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