Balık ölümlerinde işletmeye 839 bin TL ceza

Samsun'un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nden geçen Horhor Deresi'nde yaşanan balık ölümleri üzerine ilgili kurumlar tarafından bölgede inceleme gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, yapılan denetimlerde ve tespitler doğrultusunda işletmeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 839 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliğine neden olan faaliyetin giderilmesine yönelik gerekli işlemlerin de başlatıldığı öğrenildi.

Horhor Deresi'nde daha önce yaşanan balık ölümleri üzerine mahalle sakinleri, çevredeki hayvancılık işletmelerinden dereye bırakıldığı öne sürülen atık sular nedeniyle suyun kirlendiğini iddia ederek yetkililerden çözüm talep etmişti.