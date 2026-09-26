Batman’da çaya düşen iki kardeşten biri akıntıya kapıldı

Batman’ın Balpınar beldesinde ailesiyle piknik yapan iki kız kardeş, Batman Çayı’na düştü. Kardeşlerden biri kurtarılırken, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Tuğba D. (14) ile Betül D. henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı’na düştü. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle Betül D. sudan çıkarıldı.

Akıntıya kapılan Tuğba D. ise kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Batman Çayı’nda kaybolan Tuğba D.’ye ulaşmak için su altı arama çalışmalarını sürdürüyor.