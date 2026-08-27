Bazı metro seferleri 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 06:54 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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