Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beykoz'da çiftçilere 625 bin kışlık fide desteği

        Beykoz'da çiftçilere 625 bin kışlık fide desteği

        İstanbul'un Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi'nde kendi imkânlarıyla yetiştirdiği 625 bin adet kışlık sebze fidesini üreticilerle buluşturdu. Yazlık fidelerle birlikte 2026 yılında toplam 1 milyon 700 bin sebze fidesi üreten Beykoz Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimin dört mevsim sürmesine destek oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 18:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beykoz'da çiftçilere kışlık fide desteği

        İstanbul'un önemli tarım merkezlerinden biri olan Beykoz ilçesinde, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen fide desteği kış döneminde de devam ediyor.

        Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi'nde belediyenin öz kaynaklarıyla tohumdan fideye yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi, Beykozlu çiftçilerle buluşturuldu. Yeşil kıvırcıktan karalahanaya, brokoli ve karnabahardan Akdeniz kıvırcığına kadar farklı çeşitlerden oluşan fideler, kışlık üretim için Beykoz'un bereketli topraklarında yetişecek.

        Beykoz Köy Pazarı'nda gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Beykozlu çiftçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Gürzel, Beykoz Belediyesi olarak üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarını ve çiftçilerin üzerindeki mali yükü azaltmaya devam ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Sezon boyunca toplamda 1 milyon 700 bin fide üretimine ulaştıklarını belirten Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Temel amacımız, üreticimizin artan girdi maliyetlerini hafifletmek ve bir karış toprağın dahi boş kalmamasını sağlamaktır. Bu doğrultuda desteğimizi sadece fide ile sınırlı tutmuyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem; arıcılarımıza kovan ve ekipman, balıkçılarımıza ise malzeme desteği sunuyoruz. Tarlasını eken, toprağına sahip çıkan ve alın teriyle üreten tüm çiftçilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #Beykoz Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş