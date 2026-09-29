Beykoz'da çiftçilere kışlık fide desteği

İstanbul'un önemli tarım merkezlerinden biri olan Beykoz ilçesinde, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen fide desteği kış döneminde de devam ediyor.

Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi'nde belediyenin öz kaynaklarıyla tohumdan fideye yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi, Beykozlu çiftçilerle buluşturuldu. Yeşil kıvırcıktan karalahanaya, brokoli ve karnabahardan Akdeniz kıvırcığına kadar farklı çeşitlerden oluşan fideler, kışlık üretim için Beykoz'un bereketli topraklarında yetişecek.

Beykoz Köy Pazarı'nda gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Beykozlu çiftçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Gürzel, Beykoz Belediyesi olarak üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarını ve çiftçilerin üzerindeki mali yükü azaltmaya devam ettiklerini söyledi.

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Sezon boyunca toplamda 1 milyon 700 bin fide üretimine ulaştıklarını belirten Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Temel amacımız, üreticimizin artan girdi maliyetlerini hafifletmek ve bir karış toprağın dahi boş kalmamasını sağlamaktır. Bu doğrultuda desteğimizi sadece fide ile sınırlı tutmuyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem; arıcılarımıza kovan ve ekipman, balıkçılarımıza ise malzeme desteği sunuyoruz. Tarlasını eken, toprağına sahip çıkan ve alın teriyle üreten tüm çiftçilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.