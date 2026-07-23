Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina otomobilin üzerine çöktü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:49 Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökme sırasında sokakta park halinde olan otomobil, moloz yığınlarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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