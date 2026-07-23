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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina otomobilin üzerine çöktü

        Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina otomobilin üzerine çöktü

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina çöktü
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        İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

        Çökme sırasında sokakta park halinde olan otomobil, moloz yığınlarının altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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