Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bilal Erdoğan Sultanbeyli Kitap Fuarı’nda kitap okumanın önemini anlattı

        Bilal Erdoğan Sultanbeyli Kitap Fuarı’nda kitap okumanın önemini anlattı

        Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının güçlü toplumların oluşmasındaki önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Kitap olmazsa olmazımız'

        Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Sultanbeyli Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekilleri, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve çok sayıda kitapsever katıldı.

        “Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya” temasıyla düzenlenen fuarda 102 yayınevi ve 70 yazar yer alırken, fuarın onur konuğu Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu.

        “KİTAP, GÜÇLÜ TOPLUMLARIN TEMELİNDE OLMAZSA OLMAZDIR”

        Fuarda konuşan Bilal Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının toplumların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

        REKLAM

        Erdoğan, “Elbette kitap, bütün güçlü toplumların temelinde olmazsa olmaz. 5 veya 10 yaşında bir çocuğu okuma alışkanlığıyla buluşturabilirsek o zaman o çocuk Allah’ın izniyle ömrü boyunca okuyacak, araştıracak, soracak ve öğrenecek” ifadelerini kullandı.

        Çocukların kitapla buluşmasının aileleri de olumlu yönde etkilediğini belirten Erdoğan, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

        “ÇOCUKLARIMIZI KORUYUP DESTEKLEMEK DURUMUNDAYIZ”

        Bilal Erdoğan, iyi bir nesil yetiştirmenin güçlü bir toplum oluşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, çocukların ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Erdoğan, “Bir nesil bozulmasa ikinci nesil zaten bozulmaz. Yetişkinler olarak gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi örnek oluyorsak çocuklarımızdan o kadar iyi bir geri dönüş bekleyebiliriz” dedi.

        İlim Yayma Vakfı olarak 50’nci yılları kapsamında 50 okula kütüphane kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, kütüphanelerin ve çocukların kitapla buluşabileceği alanların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın 4 Ekim’e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bilal erdoğan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"