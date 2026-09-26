Bilal Erdoğan Sultanbeyli Kitap Fuarı’nda kitap okumanın önemini anlattı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekilleri, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve çok sayıda kitapsever katıldı.

“Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya” temasıyla düzenlenen fuarda 102 yayınevi ve 70 yazar yer alırken, fuarın onur konuğu Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu.

“KİTAP, GÜÇLÜ TOPLUMLARIN TEMELİNDE OLMAZSA OLMAZDIR”

Fuarda konuşan Bilal Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının toplumların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

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Erdoğan, “Elbette kitap, bütün güçlü toplumların temelinde olmazsa olmaz. 5 veya 10 yaşında bir çocuğu okuma alışkanlığıyla buluşturabilirsek o zaman o çocuk Allah’ın izniyle ömrü boyunca okuyacak, araştıracak, soracak ve öğrenecek” ifadelerini kullandı.

Çocukların kitapla buluşmasının aileleri de olumlu yönde etkilediğini belirten Erdoğan, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUYUP DESTEKLEMEK DURUMUNDAYIZ”

Bilal Erdoğan, iyi bir nesil yetiştirmenin güçlü bir toplum oluşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, çocukların ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Erdoğan, “Bir nesil bozulmasa ikinci nesil zaten bozulmaz. Yetişkinler olarak gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi örnek oluyorsak çocuklarımızdan o kadar iyi bir geri dönüş bekleyebiliriz” dedi.

İlim Yayma Vakfı olarak 50’nci yılları kapsamında 50 okula kütüphane kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, kütüphanelerin ve çocukların kitapla buluşabileceği alanların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın 4 Ekim’e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.