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        Bodrum'da makilik alanda yangın

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent ile Bitez mahalleleri arasında makilik alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Bodrum'da makilik alanda yangın
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        Yangın, gece saatlerinde Üniversite Caddesi yakınlarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle tepeye doğru yayıldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangından yükselen alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından görülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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        #Muğla
        #haberler
        #BODRUM
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