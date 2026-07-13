Bodrum'da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bodrum ilçesinin Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik (28), tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girerek Bilik'i aradığı ileri sürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.