Bolu Belediyesi soruşturmasında 19 sanık hakkında mütalaa açıklandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.

Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, yargılama sürecinde toplanan deliller, alınan ifadeler ve dosya kapsamının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "cafe" başlıkları altında farklı olaylara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

MARKETLERDEN REKLAM SÖZLEŞMESİ İDDİASI

Savcılık mütalaasında, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının planlandığı ifade edildi.

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Süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın market temsilcileriyle görüştüğü belirtilen mütalaada, belediyede yapılan toplantılarda reklam sözleşmesi teklif edildiği aktarıldı.

Bazı market temsilcilerinin sözleşme bedellerini yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını söylediği kaydedilen mütalaada, Özcan’ın bu aşamada tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı iddiasına yer verildi.

Reklam sözleşmesini kabul etmeyen işletmelere daha sonra zabıta denetimleri yapıldığı, bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı ifade edilen mütalaada, BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerin ilerleyen süreçte sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Bu kapsamda BİM’den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N’den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa’dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı öne sürüldü. A101 ve ŞOK’un ise sözleşme imzalamadığı kaydedildi.

Savcılık, marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu ve bazı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"VATANDAŞLARIN DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDİLDİ" İDDİASI

Mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G’den belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği belirtildi.

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Söz konusu ödemelerin daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği aktarılan mütalaada, bu olayla ilgili olarak Tanju Özcan ve Süleyman Can hakkında "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız hakkında ise "icbar suretiyle irtikapa yardım" suçlarından ceza talep edildi.

Kurban bağışlarına ilişkin bölümde ise BolSev’in 2025 yılında 34 bağışçıdan 65 hisse karşılığı 845 bin lira topladığı, ancak vakıf kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine dair herhangi bir kayda rastlanmadığı ifade edildi.

Savcılık, kurban kesme amacı bulunmadığı halde "kurban bağışı" adı altında ilanlar verilerek vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiği iddiasına yer verdi.

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Bu kapsamda Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, eski Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö’nün, zararların giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istendi.

BETON, RUHSAT VE HAK EDİŞ İDDİALARI

Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirket yetkilisi H.V.A’nın hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev’e yardım yapmayı kabul ettiği öne sürülen mütalaada, hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı ve ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı belirtildi.

Savcılık, Özcan ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A’nın "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediğini, Ali Sarıyıldız’ın ise suça yardım ettiğini değerlendirdi.

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Mütalaada ayrıca 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını üstlenen firmanın beton alımı konusunda baskıya maruz kaldığı iddiasına yer verildi.

Özcan’ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız" şeklindeki sözlerinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu, ancak beton alımı gerçekleşmediği için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Ruhsat devriyle ilgili süreçte ise bazı sanıkların BolSev’e yardım yapılması yönünde talepte bulunduğu, 100 bin liranın nakit olarak teslim edildiği ve daha sonra 200 bin lira daha istendiği iddia edildi.

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Bu olay kapsamında Tanju Özcan hakkında "rüşvet almak", Mustafa Altındal ve M.A. hakkında ise "rüşvet" suçundan ceza talep edildi.

TANJU ÖZCAN İÇİN 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık mütalaasında Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları istenirken, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

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SORUŞTURMA SÜRECİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat’ta başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, "rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Mustafa Altındal’ın dosyası da soruşturmayla birleştirilmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan’ın farklı mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer sanıklar hakkında da "icbar suretiyle irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlarından değişen sürelerde hapis cezaları istenmişti.