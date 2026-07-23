Çanakkale'de 12 yaşındaki Eren, yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 12 yaşındaki Eren Bayraktar, yere düşen Atatürk portresini öptükten sonra güvenli bir yere bıraktı. O anların bir binanın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
Çanakkale'deki olay, 26 Haziran tarihinde Çan ilçesine bağlı Doğaca köyünde meydana geldi. Yolda yürüyen Eren Bayraktar, yere düşmüş bir Atatürk portresi olduğunu fark etti.
Bayraktar, Atatürk portresini yerden alıp öpüp başına koyduktan sonra güvenli yere bıraktı. O anlar bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı köy sakinleri güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti.
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