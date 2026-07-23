Çanakkale'de 12 yaşındaki Eren, yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı

Çanakkale'deki olay, 26 Haziran tarihinde Çan ilçesine bağlı Doğaca köyünde meydana geldi. Yolda yürüyen Eren Bayraktar, yere düşmüş bir Atatürk portresi olduğunu fark etti.

Bayraktar, Atatürk portresini yerden alıp öpüp başına koyduktan sonra güvenli yere bıraktı. O anlar bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı köy sakinleri güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti.