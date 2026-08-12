Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çarpıp üstünden geçti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Çarpıp üstünden geçti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kocaeli'de otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan sürücü polise teslim olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çarpıp üstünden geçti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryada garson olarak çalışan 17 yaşındaki A.K. adlı genç kız, mesaisinin ardından evine geldiği sırada S.D. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre sürücü, çarpmanın ardından bir süre durduktan sonra yeniden hareket ederek yerde bulunan A.K.'nin üzerinden geçti.

        Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç kız çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        OLAY ANINDAN SONRA KAÇTI ARDINDAN TESLİM OLDU

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücünün, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin genç kıza çarpması ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer alırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı