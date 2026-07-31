Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cem Küçük ile Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Cem Küçük ile Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama ve adli kontrol talepleriyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki soruşturmada tutuklama talebi

        İstanbul’da yürütülen iki ayrı soruşturmada savcılık işlemleri tamamlandı. Gazeteci Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilirken, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

        CEM KÜÇÜK HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen Küçük, savcılıkta ifade verdi. Cem Küçük, ifade işlemlerinin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

        REKLAM

        DEDETAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Üsküdar Belediyesindeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada da şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı.

        Soruşturmanın, ruhsat süreçlerinde “rüşvet” ve “irtikap” suçlarının işlendiği yönündeki ihbarlar, mağdur ifadeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları üzerine başlatıldığı belirtildi.

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü A.K., mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde evdeki tartışma sırasında arbedede öldü oğlu gözaltına alındı: Dirseğim çaptı

        BEYLİKDÜZÜ'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babası...
        #cem küçük
        #sinem dedetaş
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        4 isim adliyede
        4 isim adliyede
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!