Cem Küçük ile Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama ve adli kontrol talepleriyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
İstanbul’da yürütülen iki ayrı soruşturmada savcılık işlemleri tamamlandı. Gazeteci Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilirken, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
CEM KÜÇÜK HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük’ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen Küçük, savcılıkta ifade verdi. Cem Küçük, ifade işlemlerinin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
DEDETAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Üsküdar Belediyesindeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada da şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı.
Soruşturmanın, ruhsat süreçlerinde “rüşvet” ve “irtikap” suçlarının işlendiği yönündeki ihbarlar, mağdur ifadeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları üzerine başlatıldığı belirtildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü A.K., mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.