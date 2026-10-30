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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çemişgezek'te koyun sürüsüne kurt saldırdı

        Çemişgezek'te koyun sürüsüne kurt saldırdı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun ölürken, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Çemişgezek'te sürüye kurt saldırdı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde üretici Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı.

        Saldırıda 14 koyun ölürken, 11 koyun ağır yaralandı. Saldırının ardından 7 koyunun da kayıp olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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