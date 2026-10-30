Çemişgezek'te sürüye kurt saldırdı

Çemişgezek'te koyun sürüsüne kurt saldırdı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun ölürken, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu
Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde üretici Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı.
Saldırıda 14 koyun ölürken, 11 koyun ağır yaralandı. Saldırının ardından 7 koyunun da kayıp olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ