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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı’ndaki final müsabakasını izledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı’ndaki final müsabakasını izledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasını takip etti ve ödül törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Ata sporu müsabakası heyecanı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasını izledi.

        Final karşılaşmasını takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş de yer aldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ALTIN KEMER HEDİYE EDİLDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyon kapsamında düzenlenen ödül törenine de katıldı.

        Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a altın kemer takdim edildi.

        FOTO: DHA

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        #yağlı güreş
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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