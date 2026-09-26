Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı’ndaki final müsabakasını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasını izledi.

Final karşılaşmasını takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ALTIN KEMER HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyon kapsamında düzenlenen ödül törenine de katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a altın kemer takdim edildi.

FOTO: DHA