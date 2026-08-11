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        Haberler Gündem Çevre Denize atıksu deşarj eden İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira para cezası

        Denize atıksu deşarj eden İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira para cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atıksu deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ), 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Denize atıksu deşarj eden İSKİ'ye para cezası
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atıksu deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi ve farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

        Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi.

        Söz konusu atıksu/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki kat yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi.

        *Haberin görseli ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #İSKİ
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