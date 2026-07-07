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        Denizli Büyükşehir'den "kadın dostu" kent hamlesi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli "Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı" kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşları 3 günlük tematik alan eğitimi düzenledi. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine yön verecek eğitimlerde, kadın dostu, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kent için izlenecek yol haritası oluşturuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Denizli'de "kadın dostu" kent hamlesi

        T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında hayata geçirilen "Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı" kapsamında Denizli'de 3 gün süren yoğunlaştırılmış "Tematik Alan Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı, kurum içi dinamikler ile kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Programa; Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) Denizli, Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi, 29 Ekim Kadınları Derneği Denizli Şubesi, Eğitimde Yenilikçi Bakış Derneği, Türk Kadınlar Konseyi Denizli Şubesi, Denizli Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB), Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) ile Türk Psikologlar Derneği temsilcileri katıldı.

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        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Eşitlik Masası temsilcileri ve program paydaşlarının aktif katılım sağladığı oturumlarda, yerel yönetim mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve hizmet üretim süreçlerine entegre edilmesi yönünde stratejik yol haritaları masaya yatırıldı.

        Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlık sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturan bu eğitim programında, belediyenin tüm birimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı hizmet üretme kapasitesinin artırılması ve paydaş kurumlar arasında ortak bir kurumsal bakış açısının ve dil birliğinin kazandırılması hedeflendi.

        Eğitim programı boyunca uzman moderatörler eşliğinde kentin sosyal, ekonomik ve fiziki yapısını doğrudan ilgilendiren 9 ana tematik başlık altında kapsamlı durum analizleri ve planlama çalışmaları yapıldı.

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        #kadın dostu kent
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