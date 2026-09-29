Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonları için inceleme başlattı

        Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonları için inceleme başlattı

        Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek üzere çalışma başlattı. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, inceleme ve denetim sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devlet Denetleme Kurulu süreci başlattı

        Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yatırım fonlarının işlemleri ve denetim süreçlerine ilişkin inceleme ve denetim çalışması başlatıldı.

        DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını belirtti.

        Tanrıkulu, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin inceleneceğini, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

        REKLAM
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor