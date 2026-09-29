Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonları için inceleme başlattı

Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yatırım fonlarının işlemleri ve denetim süreçlerine ilişkin inceleme ve denetim çalışması başlatıldı.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını belirtti.

Tanrıkulu, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin inceleneceğini, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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