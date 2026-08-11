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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dijital materyaller suçu ele verdi!

        Dijital materyaller suçu ele verdi!

        İstanbul Beykoz'da uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yürütülen bir soruşturmada dijital materyaller incelendi, yeni suç delillerine ulaşıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 20 şüphelinin adresine baskın yaptı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberi..

        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Dijital materyaller suçu ele verdi!

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi, yeni suç delillerinin ortaya çıkarılmasını sağladı. İncelemeler sonucunda yeni şüpheliler dosyaya eklendi.

        Çok sayıda ilçede 20 şüphelinin adresine baskın yapıldı. Soruşturma yalnızca uyuşturucu madde ticaretiyle sınırlı değil.

        Şüpheliler hakkında “silah ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ya da sağlama”, “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçları yönünden soruşturma başlatıldı.

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