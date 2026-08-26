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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'deki sel felaketine ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'deki sel felaketine ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, Nepal ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, şu ana kadar Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'deki sel felaketine ilişkin açıklama

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki sınır bölgesinde bugün (26 Ağustos) meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ve ÇHC olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı diliyoruz. Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

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        #dışişleri bakanlığı
        #haberler
        #Nepal
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