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        Haberler Gündem DMM'den "Ailem Güvende" operasyonları açıklaması

        DMM'den "Ailem Güvende" operasyonları açıklaması

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı. DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        DMM'den "Ailem Güvende" operasyonları açıklaması

        DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsamı ve yürütülen sürece ilişkin asılsız iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu uyarılarda bulundu;

        "Bazı sosyal medya mecralarında, "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik olarak asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu operasyonlar; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler, hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmeler hakkında yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

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        Süreç; teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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