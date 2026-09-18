DMM, Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirildiği iddiasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye ile Somali arasında seyahat eden vatandaşlar için mevcut vize uygulamalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iki ülke vatandaşlarının halen yürürlükte olan karşılıklı vize rejimine tabi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Somali vatandaşları, iki ülke arasında seyahatlerinde halihazırda yürürlükte olan karşılıklı vize rejimine tabi olup, herhangi yeni bir kısıtlama ya da kural değişikliği söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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DMM, Türkiye ile Somali arasındaki stratejik ortaklığı ve işbirliğini hedef alan asılsız içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.DD