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        Haberler Gündem Düzce'de otluk alana atılan şişeler yangın çıkardı

        Düzce'de otluk alana atılan şişeler yangın çıkardı

        Düzce'de otluk alana atılan cam şişelerden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Otluk alana atılan şişeler yangın çıkardı

        Yangın Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 500. Cadde üzerinde bulunan otluk alana atılan cam şişelerden yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler rüzgarında etkisi ile hızla yayılan otluk alanda ki yangını evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü.

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