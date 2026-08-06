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        Haberler Gündem Güncel Edirne Maratonu'nun madalyalarını çini sanatçıları hazırlıyor

        Edirne Maratonu'nun madalyalarını çini sanatçıları hazırlıyor

        Edirne'de bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nda sporculara verilecek madalyalar, çini sanatçılarının el emeğiyle hazırlanıyor. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, madalyalarda Edirne'nin kültürel değerlerinin işlendiğini belirterek, "Katılımcılar ve dereceye giren sporcular için hazırlanan her madalya birbirinden farklı. Madalyalar tamamen el emeğiyle üretildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Edirne Maratonu madalyalarında "çini sanatı"
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        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çini Sanatçısı Ömür Canpolat ile düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek maraton için özel tasarım madalyalar hazırlandığını söyledi.

        Maratonun 11. yılı dolayısıyla spor ile sanatı bir araya getiren özel bir çalışma yürüttüklerini belirten Akdağ, madalyaların Ömür Canpolat'ın koordinasyonunda çini sanatçıları ve kursiyerleri tarafından tek tek üretildiğini ifade etti.

        Madalyalarda Edirne'nin kültürel değerlerinin işlendiğini dile getiren Akdağ, "Katılımcılar ve dereceye giren sporcular için hazırlanan her madalya birbirinden farklı. Edirne kırmızısı, lale figürleri ve kente özgü motiflerin yer aldığı madalyalar tamamen el emeğiyle üretildi. Her sanatçımız kendi yorumunu ve imzasını tasarımlara yansıttı" dedi.

        Çini sanatçısı Ömür Canpolat da doğup büyüdüğü Edirne için hazırlanan projede yer almanın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını anlattı. Madalyaların tasarımında Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Adalet Kasrı ve Edirne lalesi gibi kentin simgelerine yer verdiklerini, projeye kursiyerleriyle birlikte büyük heyecanla başladıklarını anlatan Canpolat, "Edirne'mize katkı sunabilmek bizi çok mutlu etti. Kentle bağı olan bir sanatçı olarak bu çalışmayı vefa borcu olarak görüyorum. Madalyaları kursiyerlerimizle birlikte büyük emek ve özveriyle hazırlıyoruz." diye konuştu.

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        #edirne maratonu
        #Çini sanatı
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