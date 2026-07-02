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        Haberler Gündem Güncel Erciş'te atıl durumdaki konteynerler aşevine dönüştürüldü

        Erciş'te atıl durumdaki konteynerler aşevine dönüştürüldü

        Van'ın Erciş ilçesinde, Kaymakamlık tarafından atıl durumdaki konteynerlerin dönüştürülmesiyle kurulan aşevinde her gün 380 aileye sıcak yemek ulaştırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Erciş'te atıl konteynerler aşevine dönüştü

        Van'ın Erciş Kaymakamlığı, 2011'deki Van depremlerinde ilçeye kurulan ve atıl durumda olan konteynerleri değerlendirmek amacıyla Sahilkent Mahallesi'nde 20 personelin görev yaptığı aşevini kurdu. Onarılan konteynerlere eklemelerin yapılmasıyla tamamlanan aşevi, düzenlenen törenle açıldı.

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, atıl durumdaki konteynerlerin bulunduğu alanı ekip arkadaşlarıyla değerlendirerek ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

        Aşevinin yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet için kurulmadığını belirten Karaloğlu, "Rabbim memleketimizi afetlerden korusun ancak olası afetlerde burası aynı zamanda toplanma alanı olarak kullanılacak. Binlerce kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir aşevi oluşturduk" dedi.

        Aşevinde yapılacak yemeklerin yaşlı ve kimsesizler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda 380 ailede yaşayan yaklaşık 1700 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aşevimizde 20 personel görev yapıyor. Üç araçla yemekler vatandaşlarımızın evlerine teslim ediliyor. Tesisin ilçeye kazandırılmasına katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Valiliği ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Devletimizin sunduğu bu imkanları en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Özellikle daha hassas ve kırılgan durumdaki vatandaşlarımıza ayrı bir özen gösteriyoruz. Aşevimizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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        #van haberleri
        #Erciş Kaymakamlığı
        #aşevi
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