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        Erdek'te sağanak ve fırtına etkili oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        Erdek'te sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Erdek'te ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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