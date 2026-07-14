Erdek'te sağanak ve fırtına etkili oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:01 Güncelleme:
Erdek'te ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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