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        Haberler Gündem Erzurum'da jandarma ekipleri sanal devriyede 20 şüpheli hakkında işlem yaptı

        Erzurum'da jandarma ekipleri sanal devriyede 20 şüpheli hakkında işlem yaptı

        Erzurum'da jandarma ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 site ve hesap için erişim engeli sağlandı. Çalışmalarda farklı suç başlıklarıyla ilgili 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Erzurum'da 228 site kapatıldı

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 siteye erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 4, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 10, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, trafiği tehlikeye sokan, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlamaktan da birer olmak üzere 20 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

        Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ile kumar içerikli 228 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

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