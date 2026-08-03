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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        Erzurum'da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
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        Erzurum'da Dadaşköy Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Doğalgaz ekipleri binanın gaz akışını kesti, itfaiye ekipleri dumana müdahale etti. İçeride birilerinin bulunabileceği ihtimali üzerine bodrum katındaki camların demirleri, vatandaşlarca sökülerek daire kontrol edildi. Yapılan incelemede dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        AA'nın haberine göre, yangında çevrede bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi, 3'ü daha sonra hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü, duman tahliye edildi.

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