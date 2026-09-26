Esenyurt'ta dere suyunun rengi değişti

Esenyurt'ta rengi değişen dere vatandaşları endişelendirdi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin rengi değişti ve su köpürdü. Deredeki değişim çevre sakinlerinde kimyasal madde endişesine neden oldu
Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:16 Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin rengi değişti ve su köpürdü.
İHA'nın haberine göre, Selahattin Eyyübi Mahallesi Evren 2 Sanayi sitesinde içerisinden geçen derenin renginin degişmesi çevre sakinlerinde kimyasal madde endişesine neden oldu. Etrafa koku yayıldığı ifade edilen dere suyunda köpürmeler de gözlendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ