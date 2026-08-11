Eskişehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Eskişehir'in önemli spor organizasyonlarından biri haline gelen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, bu yıl da binlerce sporseveri Eskişehir'de bir araya getirecek. 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 10K ve 21K yarışlarına yaklaşık 2 bin 465 yerli ve yabancı sporcunun katılması bekleniyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, organizasyon nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

TRAFİK DÜZENLEMESİ

Yarışlar süresince Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Tarihi Odunpazarı Bölgesi ve bu güzergâhlarla bağlantılı bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve araçların çekilmemesi için vatandaşlardan, 15 Ağustos Cumartesi akşamı itibarıyla yarış güzergâhları üzerindeki caddelere araç park etmemelerini istedi. Öte yandan kapatılacak cadde ve sokakların 16 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 saatleri arasında kullanılmaması rica edildi.

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ACİL ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KULLANILACAK

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, yarış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek değişikliklere karşı vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Özellikle acil sağlık ihtiyaçları nedeniyle hastanelere ulaşmak isteyen vatandaşların, belirtilen alternatif güzergâhları ve 112 Acil Sağlık hizmetlerini kullanabileceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerine gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederek, sporun ve Eskişehir’in tanıtımına katkı sağlayan organizasyonun kent genelinde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için vatandaşların trafik düzenlemelerine uymalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yolu trafiğe kapatılacak mahallelerdeki cadde ve sokaklar ise şu şekilde oluştu:

-Sazova Mahallesi; Kütahya Yolu Sazova Park Girişi, Sazova Parkı 112 Nizamiye Kapısı, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Yararlı sokak, Candaş sokak, Aydost sokak, Evciler sokak, Özülkü sokak, Bahçelievler sokak, Doğanyurt Sokak, Sekan Sokak, Cafer sokak, Yarar sokak, Serinyol sokak, Aydınyol sokak, Ulubatlı Caddesi, Fuar sokak, Kurulu sokak, stadyum ilk çıkışı, Ziraat Caddesi, Ziraat Caddesi- Karabayır Kavşağı, 214 sokak.

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-Orhangazi Mahallesi; Enginay sokak, Özerdinç sokak, Ziraat caddesi- Enginay sokak kesişimi, Küme sokak, Gaga Restaurant, Adasu sokak, Özleyiş sokak.

-Büyükdere Mahallesi; Osmangazi Üniversitesi girişi, Çayırlı sokak, Prof. Dr. Nabi Avcı- Atatürk Bulvarı, Millet caddesi, Mehmet Osman sokak, Ertuna sokak, Ünlü sokak, Ermutlu sokak, Atakul sokak, Sarımeşe sokak, Akyel sokak, Alemdar Mustafa Paşa sokak, Özgürler sokak, Başyol sokak, Şair sokak, Bağüstü sokak, Akçakavak sokak, Ada sokak, Yörüksoy sokak, Gülasya sokak, Kuram sokak.

-Vişnelik Mahallesi; Dr. Sadık Ahmet Bulvarı- Atatürk Bulvarı, Diyet sokak, Yazgan sokak, Kanal sokak, Atatürk Bulvarı- Atatürk heykeli kavşağı.

-Akarbaşı Mahallesi; Emeksiz sokak, Şehit Güngören Bostan sokak, Handan sokak, Han Sultan sokak, Şehit Yusuf Turgut sokak, Tuncay sokak, Onurel sokak, Gülara sokak, Gülistan sokak, Göknar sokak, Akarbaşı kavşağı, Şehit yüzbaşı T. Güngör caddesi, Beki sokak, Yağcılar sokak, Depboy sokak, Yalçın sokak, Hacı hafız sokak, Sevgili sokak, Çürükoğlu sokak, Akyıldız sokak, Olgunlar sokak, Harmanyolu sokak, Reşat Çakır sokak, Gülveren sokak, Müze sokak, Remzi Korkut sokak.

-Şarkiye Mahallesi; Arpacılar Türkmen Hoca sokak, Müftüler sokak, Arif bey sokak, Koca müftü sokak, Ortaç sokak.

-Vişnelik Mahallesi; Sarmaşık sokak, Işık sokak, Baycaner sokak, Tolga sokak, Elitok sokak, Seda sokak, Genç sokak, Gülerman sokak, Ünal sokak, Çağdaş sokak, Kar sokak, Çağdaş sokak, Cihangir sokak, Lale sokak, Karanfil sokak, Akasya sokak, Hacı Baba sokak, Çamlık sokak.

-Sümer Mahallesi; Çuha- Çuha Çiçeği sokak, Çiftçi sokak, Demir sokak, Yörükoğlu sokak, Adasu sokak, Karadağ sokak, Berkay sokak, Beyazada sokak, Begümcan sokak, Kardelen sitesi otoparkı, Begonya sokak, Baylan sokak, Karadağ sokak, Adasu sokak, 916 sokak, 903 sokak, Porsuk Bulvarı Pütün sokak, Akşahin sokak, Açangül sokak, Yenidoğan sokak, Aydilek sokak, Maral sokak, Bütün sokak, Burcugül sokak, Ünsoy sokak, Köklü sokak, Çamlıyayla sokak, Canser sokak, Subaşı sokak, Eğri sokak, Yalınay sokak, Anatürk sokak, Bosnalı sokak, Hacı Ömer sokak, Yeşilay sokak, Yiğitlik sokak, Demiryolcu sokak, Coşar sokak, Darcan sokak, Dumlular sokak, Çimenova sokak, Beldeler sokak, Tezcan sokak, Porsuk Bulvarı Samimiyet sokak, Muhsin Ertuğrul sokak, Gürtekin sokak, Okulyolu sokak, Filiz sokak, Sinanlı sokak, Riverside Konakları.