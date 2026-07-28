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        Haberler Gündem Çevre Eskişehir'de gölete 2 bin 500 yayın balığı yavrusu bırakıldı

        Eskişehir'de gölete 2 bin 500 yayın balığı yavrusu bırakıldı

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2 bin 500 yayın balığı yavrusu Musaözü Göleti'ne bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Eskişehir'de gölete yayın balığı yavruları bırakıldı

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında iç su kaynaklarının balık varlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı su ekosistemlerinin aktarılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında, Beymelek Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 2 bin 500 yayın balığı yavrusu, müdürlüğün teknik personeli tarafından Musaözü Göleti'ne bırakıldı.

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