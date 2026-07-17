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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de sokakta kavga: 1'i polis, 11 yaralı

        Eskişehir'de sokakta kavga: 1'i polis, 11 yaralı

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Eskişehir'de sokakta kavga: 1'i polis, 11 yaralı
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        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        1'İ POLİS 11 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı. Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.

        Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.​​​​​​​ Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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