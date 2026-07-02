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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da bir evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'da bir evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde "çöp ev" ihbarı üzerine bir daireden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı. Aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        Evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, bir dairenin "çöp ev" olarak kullanıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

        Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı. Ev ile çevresinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ettiklerini belirtti. Yılmaz, "Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.

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        #çöp ev
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