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        Ezgi Apartmanı davasında cezaevi görevlilerine suç duyurusu

        Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, sanıkların zamanında mahkemede hazır bulunmasını sağlamayan cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Cezaevi görevlilerine suç duyurusu

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, sanıkların zamanında mahkemede hazır bulunmasını sağlamayan cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından; müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

        Davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 2 saat gecikmeyle getirildi. Mahkeme heyeti sanıkları zamanında getirmeyen cezaevi görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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