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        Feci ölüm! Öğretmen ağaçtan düştü!

        Kayseri'de meydana gelen feci olayda, ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki öğretmen Cavit Fikret Aksoy hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Feci ölüm! Öğretmen ağaçtan düştü!
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        Kayseri'de ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmeni son yolculuğuna meslektaşları ve ailesi uğurladı.

        İHA'nın haberine göre Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğretmeni Cavit Fikret Aksoy (56); birkaç hafta önce okul bahçesindeki ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı.

        Kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aksoy'un cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı.

        Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi, Erkiler Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Cavit Fikret Aksoy'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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