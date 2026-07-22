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        FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürü parke taşı hırsızlığı yaptı

        Muğla'da yol yapım çalışmaları için şantiyeye bırakılan kilit parke taşlarının çalınması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden birinin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski bir ilçe emniyet müdürü olduğu iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        İhraç polis hırsızlıktan yakalandı

        Muğla'da yol yapım çalışmaları için şantiyeye bırakılan kilit parke taşlarının çalınması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden birinin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski bir ilçe emniyet müdürü U.Ç. olduğu iddia edildi.

        İHA'nın haberine göre olay, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede altyapı ve yol yapım faaliyetlerini sürdüren yüklenici firmanın şantiye şefi, çalışma alanını kontrol ettiği sırada yol döşemesi için alana bırakılan iki palet kilit parke taşının yerinde olmadığını fark etti.

        Durumun anlaşılması üzerine yetkili, vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca incelemeye alan ve teknik takip yürüten ekipler, taşları çaldığı tespit edilen iki şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Düzenlenen operasyonla her iki şüpheli de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki kimlik tespit işlemleri sırasında ise dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin, daha önce yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski ilçe emniyet müdürü U.Ç. olduğu öğrenildi. Çalınan malzemelerle ilgili adli süreç derinleştirilirken, emniyetteki sorguları ve ifade işlemleri tamamlanan eski emniyet müdürü U.Ç. ile diğer şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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