Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'a serinletme sistemi kurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.
170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevrede hissedilen sıcaklığın düşürülmesini sağlıyor.
Düşük su tüketimiyle çalıştığı belirtilen sistemin, yayaların üzerini ıslatmadan serinlik oluşturacak şekilde tasarlandığı belirtildi.
ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, yoğun yaya trafiği nedeniyle uygulama için Kızılay'ın tercih edildiğini belirtti.
Sistemin kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulduğunu aktaran Akıncı, "Bu çalışmayla yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve konforlu bir ortam sunduk. Çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı" dedi.
Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sistemin Kızılay'ın farklı noktalarında da yaygınlaştırılmasını istedi.