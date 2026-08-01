Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'a serinletme sistemi kurdu

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'a serinletme sistemi kurdu

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.

        2

        170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevrede hissedilen sıcaklığın düşürülmesini sağlıyor.

        3

        Düşük su tüketimiyle çalıştığı belirtilen sistemin, yayaların üzerini ıslatmadan serinlik oluşturacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

        4

        ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, yoğun yaya trafiği nedeniyle uygulama için Kızılay'ın tercih edildiğini belirtti.

        5

        Sistemin kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulduğunu aktaran Akıncı, "Bu çalışmayla yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve konforlu bir ortam sunduk. Çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı" dedi.

        6

        Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sistemin Kızılay'ın farklı noktalarında da yaygınlaştırılmasını istedi.

        7
        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Fas-İspanya hattında göçmen faciası!

        Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Sınırı aşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin binalara tırmandığı, işaret fişekleri yaktığı anlar kaydedildi.  

        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #Kızılay
        #serinletme sistemi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık