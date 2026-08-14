Bölgenin üst kısmında yer alan tarihi ve manevi değeri yüksek Abdulvahabi Gazi Camisi'nin güvenliğinin de öncelikleri olduğunu belirten Prof. Dr. Tatar, "Cami bölgesinde kayaların sağlamlaştırılması için ankraj sistemleri kuruluyor. Projenin en son aşamasında ise cami ve çevresindeki müştemilata sensörler yerleştireceğiz. Bu sensörler vasıtasıyla olası en ufak bir deformasyon veya hareketlilik 7/24 kesintisiz olarak izlenebilecek. Estetiğe de önem veriyoruz; sarmaşıklandırma veya aydınlatma gibi seçenekleri istişare ediyoruz ama önceliğimiz teknik sağlamlık ve güvenliktir" diye konuştu.