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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da hava çok sıcak! Vatandaşlar kentin birçok noktasına akın etti

        İstanbul'da hava çok sıcak! Vatandaşlar kentin birçok noktasına akın etti

        İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, pazar gününü sahiller ve mesire alanlarında geçirdi. Kimi denize girerek serinledi, kimi ise park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi. Kentin birçok noktasında yoğunluk oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Kentte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bunalan İstanbullular, pazar gününü sahiller, parklar, millet bahçeleri ve mesire alanlarında geçirdi.

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        AA'daki habere göre; İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Şile ve Kilyos sahilleri sıcak havadan bunalanların uğrak noktaları arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları da sahillerde yürüyüş yaptı, güneşlendi.

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        Üsküdar merkez ve Salacak sahili de sıcak havadan kaçmak isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi manzarasının keyfini çıkardı. Vatandaşlar, Salacak sahilinde balık tutup, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

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        Üsküdar sahilinde oltayla balık avlayan Kerem Kaya, yoğun geçen LGS sınavı hazırlık sürecinin ardından arkadaşlarıyla stres atmak için deniz kenarına geldiklerini söyledi.

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        Hafta sonunu bu şekilde değerlendirdiklerini belirten Kaya, "Hava sıcak ama güzel. Birkaç balık tuttuk. Umarım biraz daha tutup akşam eve mutlu gideriz." ifadelerini kullandı.

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        Cennetgül Toktonasyrova da kız kardeşinin düğünü için akrabalarıyla Kırgızistan'dan İstanbul'a geldiğini belirterek, "Bugün de fırsat bulup Üsküdar sahiline geldik. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çekiliyoruz. İstanbul çok güzel bir şehir." diye konuştu.

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        Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar da gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Yeşil alanlarda vakit geçirenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

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        Aileleriyle birlikte Caddebostan sahilinde yürüyüş yapanlar, Adalar manzarasının keyfini çıkardı.

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        Bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa, sandalye ve hasır halılarda otururken, bazıları da buradaki banklarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar, yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi, çocuklar da sahil hattı boyunca bisiklet sürüp gölge alanlarda top oynadı. Bazı vatandaşlar da sahilde denize girerek serinlerken bazıları da güneşlendi.

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        Avcılar Sahil Parkı'nda pazar gününü aileleriyle geçiren vatandaşlar da getirdikleri kamp sandalyeleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazıları yürüyüş yaparken, çocuklar oyun alanlarında vakit geçirdi.

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        Eyüpsultan Kurt Kemeri Mesire Alanı da hafta sonu yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Çok sayıda vatandaş aileleriyle piknik yaparken, çocuklar oyun alanlarında vakit geçirdi.

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        Belgrad Ormanları'ndaki piknik alanlarına gelen vatandaşlardan bazıları izin verilen alanlarda mangal yakıp semaverle çay demledi. Çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynarken, bazı vatandaşlar ise müzik eşliğinde eğlendi. Gün boyunca ormanlık alanda yoğunluk gözlendi.

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