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        Besiciler, koyunlarını her gün 3 kilometre uzaklıktaki çeşmeye yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Gedikli mezrasındaki yaylalara çıkan besiciler, su sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını her gün yaklaşık 3 kilometre yürütüp köye getirmek zorunda kalıyor. Köy çeşmesinde koyunlarının su ihtiyacını gideren besiciler, süt sağımını da burada yapıyor. Besiciler, yetkililerden yaylaya gölet yapılmasını istiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan besiciler, yaz aylarında küçükbaşlarını otlatmak için yaylalara çıkarıyor.

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        Ancak yaylada hayvanların su ihtiyacını karşılayabilecek herhangi bir kaynak bulunmuyor.

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        Sıcak havalarda hayvanlarının susuz kalmasını istemeyen besiciler, sürülerini her gün yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki köye indirmek zorunda kalıyor.

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        Köy çeşmesinde hayvanlarını sulayan besiciler, ardından süt sağımını da burada gerçekleştiriyor.

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        İşlemlerin tamamlanmasının ardından sürüler yeniden yaylaya çıkarılıyor.

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        Yaylada su bulunmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Şerife Ayhan, yaklaşık 30 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi. Ayhan, "30 yıldır hayvanlarımız köyün içindeki çeşmeden su ihtiyaçlarını karşılıyor. Diğer köylere baktığınızda yaylalarında hayvanları için su göletleri yapılmış. Koyunlarını sağmak için yaylalara gidiyorlar. Bizde tam tersi, koyunlarımızı sağmak için köye getiriyoruz. Bütün günümüz koyunların içinde geçiyor" dedi.

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        Şerefe Ayhan, çobanların her gün aynı yolu gidip geldiğini ve bunun yorucu olduğunu da belirterek, "Yaylalarımız var, ancak hayvanlarımızın içecek suyu yok. Hayvanlarımızı her gün 3 kilometre boyunca köye indirmek zorunda kalıyoruz. Burada çeşmeden su içirip tekrar yaylaya çıkarıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Yaylamıza bir gölet yapılmasını istiyoruz. Hayvanlarımız kendi yaylamızda su içsin. Biz de hayvanlarımızın bakımını ve sağımını yaylada yapabilelim. Yaylaya yapılacak bir su göleti bölgedeki hayvancılığın devamı açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda yetkililerden çözüm bekliyoruz. Diğer köylere baktığımızda kendimizi dışlanmış gibi hissediyoruz. Çevre köylerdeki berivanlar (süt sağan kadın) atlarla, arabalarla yaylalarına gidip koyunlarını sağıyorlar. Biz ise koyunlarımızı köyün girişine getirip su içirdikten sonra köyün içinde sağımını yapıyoruz. Köydeki komşularımız tozdan dolayı kapılarını, pencerelerini açamıyor. Çevre köylüler gibi biz de yaylalarımıza yol ve su göletleri istiyoruz" dedi.

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