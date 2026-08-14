Şerefe Ayhan, çobanların her gün aynı yolu gidip geldiğini ve bunun yorucu olduğunu da belirterek, "Yaylalarımız var, ancak hayvanlarımızın içecek suyu yok. Hayvanlarımızı her gün 3 kilometre boyunca köye indirmek zorunda kalıyoruz. Burada çeşmeden su içirip tekrar yaylaya çıkarıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Yaylamıza bir gölet yapılmasını istiyoruz. Hayvanlarımız kendi yaylamızda su içsin. Biz de hayvanlarımızın bakımını ve sağımını yaylada yapabilelim. Yaylaya yapılacak bir su göleti bölgedeki hayvancılığın devamı açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda yetkililerden çözüm bekliyoruz. Diğer köylere baktığımızda kendimizi dışlanmış gibi hissediyoruz. Çevre köylerdeki berivanlar (süt sağan kadın) atlarla, arabalarla yaylalarına gidip koyunlarını sağıyorlar. Biz ise koyunlarımızı köyün girişine getirip su içirdikten sonra köyün içinde sağımını yapıyoruz. Köydeki komşularımız tozdan dolayı kapılarını, pencerelerini açamıyor. Çevre köylüler gibi biz de yaylalarımıza yol ve su göletleri istiyoruz" dedi.