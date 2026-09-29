Topçuoğlu, felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Bugün yine atık dökülen alandayız. Daha önce şikayetlerimiz üzerine bir ara ilgilendiler, Karayolları ana yola bariyer kurdu geçmesinler diye. Ancak kaçak döküm yapanlar bu kez meradan ve tarla yollarından dolanarak burayı yine bu hale getirdiler. Burada sanıyorum ki alüminyum fabrikalarının atıkları ile demir döküm tesislerinden çıkan kömür tozları var. Yeni kamyonlarla tekrar döküm yapmışlar. Kaymakamlık ve belediyenin haberi var; Karayolları 'kaldıracağız' dedi ama bir türlü gelip temizlemediler. İlk başlarda 8-10 kamyon atık varken şu an 40-50 kamyon pislik birikti."