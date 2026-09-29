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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da çevre felaketi! Sanayi atıklarından oluşan çöp dağlarına tepki

        Tekirdağ'da çevre felaketi! Sanayi atıklarından oluşan çöp dağlarına tepki

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıldır sürdüğü belirtilen çevre katliamında sanayi atıklarının da bulunduğu çöp dağlarına her geçen yenisi ekleniyor. Muhtar Şaban Topçuoğlu, yetkililerin bariyer önlemine rağmen kaçak döküm yapan şahısların tarla yollarını kullanarak alanı kirletmeye devam ettiğini belirterek, "İlk başlarda 8-10 kamyon atık varken şu an 40-50 kamyon pislik birikti. Atıkların yaydığı koku ve etkiler nedeniyle eylül ayında biçilmesi gereken gündöndüler (ayçiçekleri) henüz ağustosun başında erken biçilmek zorunda kalıyor. Atık alanına yakın tarlalardaki buğday ve gündöndüler koku ve gazlar nedeniyle adeta yanıyor. Rüzgâr ters estiğinde gece köyün içinde dahi durulmuyor, kokudan yatılmıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıldır süren atık krizinde durum daha da vahim bir hal aldı. Yol kenarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen sanayi atıklarının miktarı katlanarak artarken, bölgeden yükselen yoğun koku hem mahalle sakinlerini hem de üreticileri canından bezdirdi.

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        Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yerel yönetimlere yapılan başvurulara rağmen somut bir adım atılmadığını belirten Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu, yetkililerin bariyer önlemine rağmen kaçak döküm yapan şahısların tarla yollarını kullanarak alanı kirletmeye devam ettiğini söyledi.

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        Topçuoğlu, felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Bugün yine atık dökülen alandayız. Daha önce şikayetlerimiz üzerine bir ara ilgilendiler, Karayolları ana yola bariyer kurdu geçmesinler diye. Ancak kaçak döküm yapanlar bu kez meradan ve tarla yollarından dolanarak burayı yine bu hale getirdiler. Burada sanıyorum ki alüminyum fabrikalarının atıkları ile demir döküm tesislerinden çıkan kömür tozları var. Yeni kamyonlarla tekrar döküm yapmışlar. Kaymakamlık ve belediyenin haberi var; Karayolları 'kaldıracağız' dedi ama bir türlü gelip temizlemediler. İlk başlarda 8-10 kamyon atık varken şu an 40-50 kamyon pislik birikti."

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        Kimyasal içerikli olduğu değerlendirilen atıkların sadece çevreyi kirletmekle kalmadığını, bölgedeki tarımsal üretime de ağır darbeler vurduğunu vurgulayan muhtar Topçuoğlu, tarlalardaki ürünlerin kokudan ve kimyasal reaksiyonlardan zarar gördüğünü ifade etti.

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        Topçuoğlu, "Atıkların yaydığı koku ve etkiler nedeniyle eylül ayında biçilmesi gereken gündöndüler (ayçiçekleri) henüz ağustosun başında erken biçilmek zorunda kalıyor. Atık alanına yakın tarlalardaki buğday ve gündöndüler koku ve gazlar nedeniyle adeta yanıyor. Rüzgâr ters estiğinde gece köyün içinde dahi durulmuyor, kokudan yatılmıyor" dedi.

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        Geceleri nöbet tutmalarına rağmen kaçak döküm yapan failleri bir türlü yakalayamadıklarını belirten Ballıhoca sakinleri ve Muhtar Topçuoğlu, yetkililere acil önlem çağrısını yineledi.

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        Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu, "Biz bu takipten bıktık ama yetkililer ilgilenmiyor, yazık günah! Karayollarına zorla bariyer koydurduk ama yetmiyor. Buraya güneş enerjisiyle çalışan kameralar ve araçları durduracak kapanlar kurulabilir. Tek isteğimiz bu pisliğin bir an önce buradan temizlenmesi ve bu katliamın son bulmasıdır" dedi.

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        Bölge halkı, yaşam alanlarını ve tarım arazilerini tehdit eden tonlarca tehlikeli atığın bir an önce kaldırılması ve atıkların durdurulmasını istiyor.

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        #tekirdağ haberleri
        #muratlı
        #çevre kirliliği
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