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        Haberler Gündem Çevre Üreticiden "plastik malç uygulaması" önerisi: İşçilik maliyeti yüzde 70 düştü

        Üreticiden "plastik malç uygulaması" önerisi: İşçilik maliyeti yüzde 70 düştü

        Erzincan'da bir üretici, sebze tarlasında uyguladığı plastik malç sistemi sayesinde işçilik ve zirai ilaç kullanımını azaltarak verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyor. Türkiye'deki çiftçilere de uygulamayı tavsiye eden üretici Sinan Bulut, "İşçilik maliyetimiz yüzde 70 düştü, kalitemizin de yüzde 30-40 artacağını düşünüyorum. Çünkü hastalık gelmediği zaman çok düzgün ürünler çıkacak" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise uygulama sayesinde zirai ilaç kullanımının azaldığını belirterek, "Öncelikli olarak maliyet avantajları beraberinde geldi. Önümüzdeki yıllarda bu tarlada yapacağı üretimlerde yine çiftçimiz çok daha az işleme maliyetleri kullanacak. Tüm bunlar çiftçimizin maliyetini azaltırken bir taraftan da günün sonunda ürettiği ürünün güvenilir gıda olmasını sağlayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu köyünde yaklaşık 300 dönümlük alanda biber, domates, patlıcan ve karpuz yetiştiriciliği yapan üretici Sinan Bulut, bu sezon 1 milyon 200 bin sebze fidesini toprakla buluşturdu. Üretim alanının 250 dekarlık bölümünde uygulanan malç sistemi (tarımda toprağın üzerinin ince plastik örtüyle kaplanması) sayesinde yabancı ot gelişimi büyük ölçüde engellenirken, topraktaki nemin korunması ve sulama verimliliğinin artırılması sağlandı.

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        Uygulamayla zirai ilaç kullanımında yaklaşık yüzde 50, işçilik maliyetlerinde ise yaklaşık yüzde 70 oranında tasarruf elde edildi.

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        Üretici Sinan Bulut, geçen yıl 5 dönüm alanda deneme yaptığı plastik malçlamayı bu yıl 250 dönümde uyguladığını söyledi.

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        Türkiye'deki çiftçilere de uygulamayı tavsiye eden Bulut, şunları kaydetti: "250 bin metrekareye malçtan dolayı bizim 700 bin lira masrafımız oldu ama biz bunu daha önceki yıllara, işçi sayısına böldüğümüz zaman 2,5 milyon lira üzeri bir çapa masrafı gidiyordu. O da işin sonunda tekrar bakıyorduk ki ot komple tarlayı sarmış. Ot biçme makineleriyle biçip biber topladığımız dönemler oldu. İşçilik maliyetimiz yüzde 70 düştü, kalitemizin de yüzde 30-40 artacağını düşünüyorum. Çünkü hastalık gelmediği zaman çok düzgün ürünler çıkacak."

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        Daha kaliteli üretim yapmayı hesapladıklarını belirten Bulut, yetiştirdikleri sebzeleri Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Trabzon, Rize ve Sivas başta olmak üzere birçok ile gönderdiklerini aktardı.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise kentte 20 bin dekar arazide açıkta sebze üretimi yapıldığını ifade etti.

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        Yıllık yaklaşık 120 bin ton civarında sebze üretimi yapıldığını dile getiren Koçaker, "Bugün bu tarlamızda önder çiftçimiz Sinan Bey'in ilimizde ilk kez denemiş olduğu alçak tünel uygulamasını görüyoruz. Bu uygulamayı ilk yapan şey, alçak tünellerin dışında 250 dönüm arazinin tamamının naylonlarla kaplanması. Burada çiftçimizin öncelikli amacı tarımsal sulamada daha az su kullanmak, su yönetimini daha verimli yapabilmek. Diğer bir amacı yabancı otla mücadeleyi daha etkin şekilde gerçekleştirebilmek ve aslında tüm bu mücadelelerin sonunda da daha güvenilir bir gıda üretmek" dedi.

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        Uygulama sayesinde zirai ilaç kullanımının azaldığını anlatan Koçaker, şöyle devam etti: "Bu tarladan elde edeceğimiz final ürününün zirai kalıntı yönünden çok güvenilir bir gıda olması sağlanmış olacak. Bunun çiftçimize de bazı faydaları olacak. Öncelikli olarak maliyet avantajları beraberinde geldi. Önümüzdeki yıllarda bu tarlada yapacağı üretimlerde yine çiftçimiz çok daha az işleme maliyetleri kullanacak. İşçilik maliyetlerinde yaklaşık yüzde 70 oranında bir azalma sağlayacak. Tüm bunlar çiftçimizin maliyetini azaltırken bir taraftan da günün sonunda ürettiği ürünün güvenilir gıda olmasını sağlayacak."

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        #erzincan haberleri
        #tarım
        #plastik malç uygulaması
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