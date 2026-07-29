Türkiye'deki çiftçilere de uygulamayı tavsiye eden Bulut, şunları kaydetti: "250 bin metrekareye malçtan dolayı bizim 700 bin lira masrafımız oldu ama biz bunu daha önceki yıllara, işçi sayısına böldüğümüz zaman 2,5 milyon lira üzeri bir çapa masrafı gidiyordu. O da işin sonunda tekrar bakıyorduk ki ot komple tarlayı sarmış. Ot biçme makineleriyle biçip biber topladığımız dönemler oldu. İşçilik maliyetimiz yüzde 70 düştü, kalitemizin de yüzde 30-40 artacağını düşünüyorum. Çünkü hastalık gelmediği zaman çok düzgün ürünler çıkacak."