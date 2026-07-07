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        Haberler Gündem Güncel Yüksekova'da temmuz ayında karla mücadele sürüyor

        Yüksekova'da temmuz ayında karla mücadele sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Hakkari'nin Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor.

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        Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.

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        3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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        Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor.

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        Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.

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