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        Haberler Gündem Gebze'de sosyal medyadaki görüntüler sonrası savcılık soruşturma başlattı

        Gebze'de sosyal medyadaki görüntüler sonrası savcılık soruşturma başlattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığında ilişki teklif edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerdeki kişinin C.A. olduğu belirlenirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Ahlâksız teklif iddiasına soruşturma

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığında ilişki teklif edildiği iddiası üzerine adli soruşturma başlatıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan şüphelinin C.A. olduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen kolluk ekiplerinin, şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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        #Gebze
        #ahlaksız teklif
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