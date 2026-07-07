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        Gece yarısı havai fişek paniği!

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek paniğe neden oldu. Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Baya bir korktum. Hatta maç var zannettim" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Gece yarısı havai fişek paniği!

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Baya bir korktum. Hatta maç var zannettim" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

        İHA'nın haberine göre olay, gece saat 00.02 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, 2 No'lu Sağlık Ocağı yanındaki caddede kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında aniden havai fişek ateşledi. Gece yarısı yüksek sesle patlayan havai fişekler mahalle sakinlerinde büyük panik ve korkuya neden oldu. Havai fişekleri kimin patlattığı belirsizliğini korurken, mahalle sakinleri yaşadıkları korkuyu anlattı.

        "DEPREM OLDU SANDIM"

        Yaşanan olay sonrası deprem olduğunu zannettiğini anlatan Kadir Kılboz, "Bir patlama oldu deprem olduğunu zannettim. Hatay'da depremden çıktığım için baya korktum. Sonra düğün var zannettim" dedi.

        Namaz kıldığı anda patlama geldiğini ve çok korktuğunu anlatan Murat Sipahioğlu, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Baya bir korktum. Hatta maç var zannettim. Başka yerde havai fişek atılmayınca şüphelendim. Korktuk yani. Böyle bir olayın yaşanması kötü. Herkes yatarken meydana geldi bu olay. Hamile olan var, sabah erkenden işe gidecek olan var. İnsanların bunları düşünmesi lazım" diye konuştu.

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