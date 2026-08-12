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        Haberler Gündem Çevre Buldan'da göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı

        Buldan'da göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği artırmak ve iç su balıkçılığını geliştirmek amacıyla gölet ve barajlara 80 bin yavru balık salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı
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        Denizli'nin Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında, ilçedeki Aktaş, Hasanbeyler ve Dımbazlar göletleri ile Derbent Barajı'na toplam 80 bin adet yavru pullu sazan ve aynalı sazan bırakıldı.

        Ekipler, iç sularda popülasyonun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına yürütülen benzer çalışmaların bölge genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

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