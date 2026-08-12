Göletlere 80 bin yavru balık bırakıldı

Denizli'nin Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında, ilçedeki Aktaş, Hasanbeyler ve Dımbazlar göletleri ile Derbent Barajı'na toplam 80 bin adet yavru pullu sazan ve aynalı sazan bırakıldı.

Ekipler, iç sularda popülasyonun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına yürütülen benzer çalışmaların bölge genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.