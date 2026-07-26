Görme engelli kişi metro raylarına düştü

İstanbul Beykoz Riva'da, uzun yıllar hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl durumda olan ve kapı ve pencereleri sökülüp çalınan otelin yıkımına başlandı. Bir dönem Milli Takım için kamp yeri olarak da kullanılan 186 odalı otel binasının yıkım çalışmasını Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gür... Daha Fazla Göster

İstanbul Beykoz Riva'da, uzun yıllar hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl durumda olan ve kapı ve pencereleri sökülüp çalınan otelin yıkımına başlandı. Bir dönem Milli Takım için kamp yeri olarak da kullanılan 186 odalı otel binasının yıkım çalışmasını Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yerinde takip etti. Gürzel, "Uzun yıllardır sahipsiz kalan metruk bir oteldi. Hayalimiz bu yapının yıkılarak bu görüntünün ortadan kaldırılmasıydı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi (DHA) Daha Az Göster