Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi gözaltına alındı

Medya İletişim Bürosu arıcılığıyla yazılı bir açıklama yapan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, “Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir” denildi.

SOMUT OLGULARA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında somut olgulara ulaşıldığını bildiren Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde; kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu’ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3’ü (üç) halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik Ankara ilinde 23.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

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