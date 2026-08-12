Güngören'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 03:54 Güncelleme:
Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ