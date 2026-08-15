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        Haberler Gündem Hakkari Yüksekova’da alev alan otomobilde baba ve iki oğlu yaralandı

        Hakkari Yüksekova’da alev alan otomobilde baba ve iki oğlu yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobil kısa süre içinde alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran Mesut Akyol ile iki oğlu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        Akaryakıt sonrası otomobil yandı: 2 yaralı

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobil, istasyondan çıktığı sırada alev aldı. Araçta bulunan baba ile iki oğlu yaralandı.

        BABA VE İKİ OĞLU ARAÇTAN ÇIKTI

        Olay, Yüksekova ilçesi Esendere yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Akyol’un kullandığı otomobil, yakıt alımının ardından istasyondan çıkarken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden çıkmayı başaran Akyol ve iki oğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Yaralı baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #Yüksekova
        #haberler
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