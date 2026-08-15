Hakkari Yüksekova’da alev alan otomobilde baba ve iki oğlu yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobil, istasyondan çıktığı sırada alev aldı. Araçta bulunan baba ile iki oğlu yaralandı.

BABA VE İKİ OĞLU ARAÇTAN ÇIKTI

Olay, Yüksekova ilçesi Esendere yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Akyol’un kullandığı otomobil, yakıt alımının ardından istasyondan çıkarken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden çıkmayı başaran Akyol ve iki oğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.